Man (32) lichtgewond bij ongeval aan Sasbrug

Ter hoogte van de Sasbrug in Izegem gebeurde maandagavond iets na 19 uur een ongeval. Een 32-jarige man uit Roeselare verloor er bij het afrijden van de Sasbrug de controle over het stuur en belandde in het decor.

De man was op weg van Izegem naar Roeselare wanneer hij in de bocht in het gootje terechtkwam. Daarbij wilde hij corrigeren door naar links uit te sturen, maar hij overcorrigeerde waarna hij bruusk terug naar rechts draaide. Door die manoeuvres verloor de man de controle over de wagen waardoor het voertuig begon te tollen om uiteindelijk tegen een paal tot stilstand te komen.

De bestuurder raakte bij het ongeval evenwel niet ernstig gewoond. Wel werd hij voor verzorging overgebracht naar het AZ Delta. Fluvius werd ook opgeroepen om de verlichtingspaal die door de impact zwaar beschadigd geraakte, te herstellen.