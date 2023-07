Man (29) uit Menen komt om het leven bij botsing in Oostlaan in Ardooie

Bij een zwaar ongeval langs de Oostlaan in Ardooie is maandagnamiddag een 29-jarige man uit Menen overleden. Hij zat als passagier in een wagen die slipte en tegen een tegenligger botste. In die Opel zat een gezin met twee kinderen. Zij geraakten bij het ongeval lichtgewond.

Het tragische ongeval deed zich voor omstreeks 15.10 uur. Twee mannen reden met een Chrysler de Oostlaan richting Roeselare af en hielden even halt aan een broodjeszaak in Ardooie. De chauffeur vertrok er terug aan hoge snelheid, maar had geen rekening gehouden met de regen die op dat moment met bakken uit de hemel kwam. De wagen slipte weg en knalde tegen een Opel die vanuit de tegenovergestelde richting kwam aangereden.

De klap was groot. De hulpdiensten snelden onmiddellijk massaal ter plaatse. Drie ambulances en een MUG-team werden opgeroepen, ook de brandweer moest tussenkomen omdat er een van de betrokkenen gekneld zat. Bij aankomst bleek de toestand van de passagier van de Chrysler erg slecht te zijn. De 29-jarige man uit Menen overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De chauffeur van de Chrysler en de inzittenden van de Opel, een gezin met twee kinderen, geraakten bij het ongeval lichtgewond. Zij werden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Door het ongeval bleef een gedeelte van de N37 een tijdlang afgesloten voor het verkeer richting Tielt. Het verkeer werd omgeleid via de Meulebeeksestraat. Beide betrokken voertuigen liepen bij het ongeval grote schade op en moesten getakeld worden.