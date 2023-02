Man (27) uit Pittem overleden en man (40) uit Kortemark kritiek na frontale botsing in Esen

In Esen bij Diksmuide kwam het vrijdagavond tot een zware frontale botsing tussen twee voertuigen. De tol was zwaar: een 27-jarige man uit Pittem overleed ter plaatse en een 40-jarige man uit Kortemark raakte levensgevaarlijk gewond. Er was vrijdagnacht nog veel onduidelijkheid over de omstandigheden, want er waren geen getuigen.

Het bijzonder zware verkeersongeval gebeurde vrijdagavond om 22.45 uur in de Roeselarestraat in Esen, deelgemeente van Diksmuide. Op een recht stuk weg van de Roeselarestraat, tussen twee bochten in tussen Zarren en Esen, kwamen een Opel Astra en een Ford Focus frontaal met elkaar in botsing. De klap was verschrikkelijk.

Toen de hulpdiensten aankwamen, troffen ze een ravage aan op straat. De Opel stond in het midden van de weg en de Ford was door de impact weggeslingerd tot in de gracht. De brandweer, politie, twee ambulances en een mugteam snelden ter plaatse. “Bij onze aankomst troffen we een man aan die op de grond lag naast zijn wagen”, zegt brandweerluitenant Rudi Dolphen. “De mugarts startte nog een reanimatie, maar die mocht niet meer baten. De bestuurder van de Ford zat zwaar gekneld in zijn wagen. Het duurde drie kwartier tot we de wagen volledig konden openknippen om de man te bevrijden.”

Man uit wagen geslingerd

Politiezone Polder kwam ter plaatse om de omstandigheden te onderzoeken. “In elk voertuig zat een man”, zegt commissaris Wim Merlevede van politiezone Polder.

“Het was onduidelijk welke wagen uit welke richting kwam” – commissaris Wim Merlevede

“In de Opel Astra zat de 27-jarige G.C., een man met de Georgische nationaliteit uit Pittem. Hij werd uit de wagen geslingerd en overleed ter plaatse. In de Ford Focus zat de 40-jarige B.P. uit Kortemark. Die man zat bijzonder zwaar gekneld in zijn wagen. Volgens de mugarts raakte hij levensgevaarlijk gewond en was een heel snelle overbrenging naar het ziekenhuis noodzakelijk. Daardoor begeleidde de snelle interventiewagen van de politie de ambulance en de mug richting het ziekenhuis. Het parket werd verwittigd en die besloot een verkeersdeskundige ter plaatse te sturen.”

Onderzoek met camerabeelden

Er was namelijk nog veel onduidelijkheid over de omstandigheden van het ongeval. Niemand zag het ongeval gebeuren. Een koppel met de fiets en een koppel met de wagen kwamen net aangereden, elk uit een andere richting, maar bevonden zich nog voor de bochten toen het ongeval gebeurde. “Het was vrijdagnacht dus zelfs onduidelijk welke wagen uit welke richting kwam”, gaat commissaris Wim Merlevede verder.

“Om daar zekerheid over te krijgen, zullen we de ANPR-camera’s langs de weg bekijken om te zien of we de auto’s daar opmerken. Ook de verkeersdeskundige zal het ongeval verder bestuderen.”

Door het ongeval was de Roeselarestraat urenlang afgesloten voor alle verkeer.

Parket

“Gisteravond heeft zich op de Roeselarestraat in Diksmuide een ernstig verkeersongeval voorgedaan”, laat het parket weten.. “Bij de frontale botsing kwam de bestuurder (geboren in 1996) van het ene voertuig om het leven. De 40-jarige bestuurder van het andere voertuig werd met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is nog steeds kritiek. Volgens de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige moet het dodelijk slachtoffer op een bepaald moment de controle over het stuur verloren zijn, waardoor hij van zijn rijbaan afweek.”

(JH)