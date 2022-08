Man (25) uit Menen rijdt frontaal in op vrouw (56) uit Wevelgem: “Hij reed roekeloos en was onder invloed van drugs”

Maandagnamiddag raakten twee voertuigen betrokken bij een frontale aanrijding in de Wittemolenstraat in Moorsele. Een dame werd met pijn aan de borststreek naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens de politie ligt roekeloos rijgedrag en druggebruik aan de basis van het ongeval.

Rond 13:30 uur knalden twee auto’s tegen elkaar in de Wittemolenstraat in Moorsele. Buurtbewoners hoorden een harde klap. De 25-jarige Menenaar R.M. reed er met zijn Volvo frontaal in op de Mazda van de 56-jarige E.V. uit Wevelgem.

“Die kerel reed als een bezetene”, klonk het bij verschillende getuigen van de aanrijding. “Hij slalomde tussen de wagens door en kort voor de bocht en het kruispunt met de Dadizelestraat, reed hij nog drie andere wagens voorbij. De tegenligger kon onmogelijk nog uitwijken.”

Pijn aan de borst

De toegesnelde hulpdiensten dienden de dame de eerste zorgen toe. Ze werd met pijn aan de borststreek naar het ziekenhuis van Rumbeke overgebracht. Ook de Menenaar kon op de nodige aandacht van de ordediensten rekenen. Hij gedroeg zich opvallend agressief.

“De omstandigheden van het ongeval lijken duidelijk”, verklaart politiecommissaris Vannieuwenhuyse na de feiten. “De man reed snel en roekeloos en schatte de situatie volledig fout in. Zijn snelheid en rijgedrag liggen hier dan ook waarschijnlijk aan de basis van het gebeuren.”

Niet de eerste keer

“De twintiger stelde zich ook erg intimiderend op tegenover onze mensen en meer dan eens moesten ze hem tot de orde roepen. Eenmaal in het commissariaat bleek dat de man onder invloed van cocaïne reed, wat meteen ook heel wat dingen verklaart. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken. De man is trouwens geen onbesproken blad. Meer dan eens kwam hij in aanraking met de politie, meestal vanwege snelheid of roekeloos rijden.”

De Wittemolenstraat werd een tijdlang voor het verkeer afgesloten. Passanten moesten gebruik maken van verschillende omleidingen om hun eindbestemming te bereiken.