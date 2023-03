Man (23) knalt tegen verkeersgeleider: “Wellicht in slaap gevallen”

Een voertuig knalde zondag in alle vroegte tegen een verhoogde verkeersgeleider ter hoogte van het kruispunt van de Noorderring met de Brugseweg tussen de Ieperse deelgemeente Sint-Jan en Sint-Juliaan, een dorp in Langemark-Poelkapelle.

Door de aanrijding sneuvelde een verkeersbord en raakte de wagen beschadigd. De bestuurder van 23 jaar uit Staden was niet gewond. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. Dat bevestigt politiezone Arro Ieper, die even voor 6 uur de melding van het ongeval binnenkreeg. Er werd een ademtest afgenomen en het resultaat was safe.

“Waarschijnlijk was de bestuurder in slaap gevallen”, verklaart Glenn Verdru, communicatieconsulent van politiezone Arro Ieper.

Het voertuig moest getakeld worden en Brandweer Westhoek werd rond 6.30 uur opgeroepen om het wegdek te komen reinigen. (TP)