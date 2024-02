Man (22) zwaargewond na klap tegen duiker: “Zijn toestand is stabiel”

Bij het dorpje Zandvoorde is zondagnamiddag een zwaar ongeval gebeurd.

Op de Zillebekestraat tussen het Zonnebeekse dorp Zandvoorde en het Ieperse dorp Zillebeke belandde een auto van de weg. Het ging om een Mercedes A180 die van Zillebeke kwam. In een bocht kwam het voertuig eerst op het andere rijvak en uiteindelijk in de graskant terecht. In de berm knalde de wagen tegen een verkeersbord dat waarschuwde voor de bocht naar rechts. Wat verderop volgde een zware klap tegen een duiker bij de gracht. Het voertuig kwam deels uit op de weg tot stilstand, vlakbij een boerderij.

De bestuurder, een 22-jarige man uit Zonnebeke, kreeg het portier niet open, waarop Brandweer Westhoek werd opgeroepen om hem te bevrijden. De volledige linkerkant van de wagen werd weggeknipt om het slachtoffer op een veilige manier uit het wrak te halen.

Stabiel

“De bestuurder werd overgebracht naar het Jan Yperman Ziekenhuis”, zegt Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper. “Zijn situatie is stabiel.”

De wagen werd getakeld en de brandweer ruimde het wegdek op. Tijdens de hulpinterventie en de daaropvolgende werkzaamheden bleef de Zillebekestraat plaatselijk afgesloten.

