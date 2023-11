Man (21) zwaar gewond na nachtelijk ongeval bij Poperinge

De melding kwam ’s nachts om 2 uur 44 binnen via de alarmcentrale van het automerk Audi nadat een Audi A4 van de baan was geraakt langs de Elverdingseweg ter hoogte van het kruispunt met de Pezelhoekstraat bij Poperinge.

Gekneld

Volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper was de bestuurder om een nog niet verklaarde reden van de weg geraakt, waarop de Audi een bord en een paar bomen omverreed. De bestuurder – een man van 21 jaar uit Heuvelland, zat gekneld. Brandweer Westhoek werd opgeroepen om de persoon te bevrijden. Hij was zwaar gewond maar nog bij bewustzijn en verkeerde niet in levensgevaar. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis en het voertuig is getakeld. (TP)