Mama van Jordy Dufoort (24) die vorig jaar op sinterklaasdag verongelukte: “Het doet deugd te horen hoe graag hij gezien was”

Zondagmorgen 6 december 2020 sloeg het noodlot toe. Jordy Dufoort (24) raakte met zijn quad van de weg en maakte een dodelijke klap tegen een boom. De vele acties van zijn vrienden tonen dat ‘Fwoortn’ nog niet vergeten is. “En dat doet deugd aan mijn moederhart. Maar het is zo jammer, zijn leven moest nog beginnen.”

Natascha Demeulemeestere (53) woont één hoog in een flatgebouw in de Hogestraat in Hooglede. Ze verwerkt er de dood van haar jongste zoon. “Nu is de moeilijkste periode. Eerst was er Allerheiligen, straks is het één jaar na het ongeval en dan komen de feestdagen er aan. En de dagen zijn nu ook zo donker. Makkelijk is het niet”, vertelt ze aangedaan.

Het noodlot sloeg toe op zondag 6 december. “Ook sinterklaasdag zal nooit hetzelfde meer zijn”, meent Natascha. “Ik was met mijn auto in de carwash toen een buurvrouw me opbelde, die wist dat er iets gebeurd was met Jordy. Ik heb meteen naar zijn vriendin Sharon gebeld. En die kon enkel zeggen dat hij bij een ongeval op slag dood was. Bij mijn ex-man, de papa van Jordy, zijn we dan opgevangen geweest door Slachtofferhulp. De eerste momenten besef je eigenlijk niet wat er gebeurd is. Dat komt pas later. Hoe gek het ook klinkt, ik hoop nog ieder moment dat hij hier gaat binnenwandelen. Dat het gewoon een nare droom was. Maar dat is het jammer genoeg niet.”

Iedere dag naar dé plek

Natascha kan terecht bij vrienden en familie om te praten. Ook bij haar collega’s kan ze haar hart luchten. “Ik werk als poetsvrouw bij de gemeente Hooglede. Iedereen hier in Hooglede kende ook onze Jordy. Ik krijg ook van hen veel steun en ook met Slachtofferhulp heb ik nog maandelijks een afspraak.”

Ook in de liefde was alles in zijn plooi gevallen. Hij was zo gelukkig met zijn Sharon

Jordy met Sharon, zijn vriendin.

Hoe het ongeval precies gebeurde, zal wellicht nooit opgehelderd worden. “Hij is in Houthulst van de weg geraakt en tegen een boom geknald. Wat er precies gebeurd is, maakt ook niet veel meer uit. We hebben daar in Houthulst een gedenkplaats gemaakt aan die bewuste boom. Tot voor kort ging ik er iedere dag naar toe. Nu nog enkele keren per week. En ook naar het kerkhof hier in Hooglede ga ik het kaarsje op zijn graf brandend houden.”

Ook aan zoon Jensy (33) en schoondochter Elien heeft Natascha heel wat steun. “Maar zij hebben ook hun gezin, ze kunnen hier niet altijd zijn. Zij moeten ook verder. Er was wel een groot leeftijdsverschil tussen Jensy en Jordy en hoewel ze dat niet luid verkondigden, konden ze het heel goed met elkaar vinden. Jarmo, het zoontje van Jensy en Elien dat drie jaar wordt in januari, was trouwens de oogappel van Jordy. Hij ging alles voor dat jongetje gedaan hebben. Voor iedereen trouwens, aan Jordy mocht je alles vragen. Hij stond voor iedereen klaar.”

Kleine Choco werd Fwoortn

Jordy was met de glimlach geboren. “Als jongetje werd hij ‘kleine Choco’ genoemd, naar zijn vader die ze ‘Choco’ noemden. Maar later werd dat dus Fwoorten. Hij had zoveel vrienden, dat is na zijn dood maar al te duidelijk geworden. Ook die gasten hebben een zware klap gehad bij wat er gebeurd is. En als je ziet wat ze allemaal doen om zijn herinnering levend te houden… Dat maakt me emotioneel, maar tegelijk ook gelukkig. Het doet deugd om te zien hoe graag hij gezien was. Dit jaar hielden ze al de eerste ‘Fwoort Memorial Night’, ook voor volgend jaar is de datum (10 september 2022, red.) al bekend. Op zijn begrafenis waren zelfs rouwbetuigingen van mensen uit Nederland en Engeland. Jordy hield van alles waar er een motor in zat. Hij was een tijdlang actief in de tuningwereld en als hij met iemand aan de praat geraakte, dan was er meestal ook een klik. Hij hield ook van snowboarden en was net voor corona uitbrak nog op wintervakantie geweest met de vrienden. En hij had dus ook een eigen quad. Het is misschien een schrale troost, maar hij is bij het uitoefenen van een van zijn passies dat hij het leven liet.”

Jordy was aan de slag bij Alheembouw. “Ook daar was hij graag gezien. Eind vorig jaar zijn zijn werkmakkers net voor het winterverlof met zijn allen naar het kerkhof geweest. Dat zegt toch genoeg.” Ook privé had Jordy met zijn vriendin Sharon Deweerdt zijn draai gevonden. “Ook daar leek alles in de plooi te vallen. Sinds een half jaar woonden ze samen in Moorslede. Hij had het meisje van zijn leven gevonden en was gelukkig met haar.”

Ondertussen probeert Natascha zich kranig te houden in deze donkere dagen. “Als moeder ben je niet gemaakt om je kinderen te zien sterven, het zou andersom moeten zijn.”

Maandag 6 december is het dus net een jaar geleden dat Jordy stierf. “Zondag gaan we iets eten met de familie en vrienden. Maar het worden sowieso zware dagen.”