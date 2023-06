Losgekomen wiel van Deense bestuurder dune buggy maakt brokken: voertuig in beslag genomen

In de Ruddervoordestraat in Torhout kwam het zaterdagavond tot een bizar ongeval. Een losgekomen wiel van een dune buggy van een man uit Denemarken zorgde er voor brokken.

De politie werd zaterdagavond om 19.45 uur opgeroepen voor een verkeersongeval in de Ruddervoordestraat in Torhout. Een 21-jarige man uit Denemarken reed er met zijn dune buggy in de Ruddervoordestraat in de richting van Torhout. Plots kwam het linker achterwiel van de dune buggy los toen de man een woning passeerde.

Het losgeslagen wiel kwam eerst tegen de voorzijde van een geparkeerde personenwagen terecht. Daarna kwam het wiel uiteindelijk tegen de houten afsluiting van een woning tot stilstand. De voorruit van de geparkeerde personenwagen was verbrijzeld. De dune buggy bleek niet ingeschreven en niet verzekerd te zijn. Het voertuig wordt in beslag genomen. De Deense man mocht nadien beschikken. (JH)