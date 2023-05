Lisa (26) uit Ledegem zoekt getuigen van aanrijding: “Voor meer dan 2.500 euro schade aan mijn wagen”

In de nacht van zondag op maandag werd de geparkeerde Ford Fiësta van Lisa Declercq aangereden in de Guido Gezellelaan in Ledegem. De auto raakte zwaar beschadigd, maar de aanrijder pleegde vluchtmisdrijf. De politie startte een onderzoek, maar Lisa doet een oproep voor getuigen. “Er is voor meer dan 2.500 euro schade aan mijn wagen”, sakkert ze.

Lisa Declercq (26) uit Izegem geeft les in het bijzonder onderwijs in Ingelmunster. In de nacht van zondag op maandag sliep ze bij haar vriend in Ledegem. “Toen ik ’s morgens wakker werd, merkte ik dat mijn Fordje zwaar beschadigd was aan de achterkant. Oder meer de bumper, de achteras en de sensoren zijn kapot”, zegt ze.

De auto stond zoals zo vaak geparkeerd langs de straat. Door de klap is hij vier meter vooruit geschoven.

Donker

Lisa stapte intussen naar de politie die een onderzoek heeft opgestart. Uit beelden blijkt dat de Ford Fiësta van Lisa rond 5 uur werd aangereden. “Maar toen was het nog donker en de beelden kunnen spijtig genoeg weinig vertellen over de dader”, zegt ze. Dat maakt het alleen maar moeilijker om de dader te pakken te krijgen. Lisa postte daarom donderdag een oproep op sociale media in de hoop dat er toch iemand iets gezien heeft.

Lisa ging ook al langs in de garage om de kosten te ramen, en die zijn niet min. “De herstellingswerken zullen meer dan 2.500 euro kosten”, zegt ze met een diepe zucht. Ze hoopt nu via sociale media alsnog een getuige of wie weet, de aanrijder zelf te vinden. “Misschien heeft iemand iets gezien”, zegt ze hoopvol.

Wie Lisa kan helpen, kan haar een bericht sturen via Facebook of een mailtje sturen naar lisa.declercq@hotmail.be. Voorlopig moet de onderwijzeres het zonder wagen stellen. “Ik moet nu telkens een beroep doen op vrienden en familie om ergens te geraken. Gelukkig kan ik op hen rekenen”, zegt ze.