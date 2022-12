Lien zat op de trein die een vrachtwagen ramde: “Verrassend weinig paniek”

De inwoners van Ardooie werden gisteren opgeschrikt door een spectaculair treinongeval, gelukkig zonder dramatische afloop. Lien Vanbossele (38) maakte het allemaal van dichtbij mee, samen met haar 62-jarige vader Dominique.

Lien is afkomstig van Torhout, maar woont al jaren in Gent. Het was van daaruit dat ze op weg was naar Lichtervelde, voor een familie-etentje. Die avond verliep toch een beetje anders dan gepland. “Rond 15.40 uur hoorden we een luide plof. Wij zaten in de voorlaatste wagon, dus het duurde wel even voor we wisten wat er aan de hand was. De noodverlichting schoot meteen in gang en de deuren gingen open. Toen we naar buiten keken, zagen we dat de eerste wagon ontspoord was en de trein omringd werd met brokstukken. Die bleken later van de vrachtwagen te zijn”, vertelt Lien.

Goeie communicatie

“Het onderstel van de trein was volledig verdwenen, dat verklaart het schurende geluid van ijzer op ijzer. Al heel snel kwam de conducteur overal langs om te checken of er niemand gewond was en te vertellen wat er was gebeurd.” Nadien deden ook de politie-agenten en brandweermannen afzonderlijk hun ronde, elk met nieuwe informatie over de situatie. Van paniek onder de reizigers was er in de wagon van Lien geen sprake. “Iedereen bleef echt rustig, het is altijd grappig om te zien hoe sociaal mensen plots worden in zo’n situatie. Er was vooral veel opluchting dat de menselijke schade beperkt was gebleven.”

© Lien Vanbossele

Rond 17 uur werden alle reizigers geëvacueerd en begeleid naar een feestzaal in de buurt. Daar aangekomen was Lien aangenaam verrast door de organisatie: “Het Rode Kruis was aanwezig, alsook psychosociale hulpverlening. Iedereen moest een formulier invullen en er werden bussen geregeld voor alle haltes die op de treinroute lagen. Een uurtje na de evacuatie zaten wij op een bus richting het station van Lichtervelde. Mijn grootmoeder die in het woonzorgcentrum verblijft heb ik niet meer kunnen bezoeken, maar we waren wel mooi op tijd in het restaurant voor ons etentje.”

“Ik besef goed dat dit zoveel slechter had kunnen aflopen”

Een angst voor het openbaar vervoer heeft Lien er alleszins niet aan overgehouden. “Op het moment zelf werden we zodanig goed omringd door de hulpverleners dat de shock beperkt is gebleven. De communicatie was ook uitstekend. Maar toen ik deze ochtend het filmpje zag en de artikels begon te lezen, ben ik toch een beetje geschrokken. Ik besef heel goed dat we veel geluk hebben gehad, dit had zoveel slechter kunnen aflopen.”