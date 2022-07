Lichte vrachtauto en personenwagen over de kop na botsing op E40 in Veurne, vrouw lichtgewond

Op de E40 in Veurne kwam het zaterdagnamiddag tot een stevige botsing tussen een lichte vrachtauto en een personenwagen. Beiden werden na de klap weggeslingerd en kwamen in de hoge struiken van de gracht terecht. De Poolse vrachtauto eindigde op zijn dak en in de personenwagen raakte een vrouw gewond.

Het ongeval gebeurde rond 16.25 uur op de E40 tussen De Panne en Jabbeke richting het binnenland. Volgens getuigen ging de vrouw die de kleine personenwagen bestuurde aan het zwalpen op de snelweg. Nog volgens getuigen gebeurde dat omdat de vrouw gedronken had.

Op die manier kwam het tot een botsing met een lichte vrachtauto die bestuurd werd door een Pool. Door de klap werden beide voertuigen weggeslingerd. De vrouw ging in haar auto zelfs driemaal over de kop maar eindigde op de wielen in de gracht tussen de hoge struiken.

Ook de Poolse vrachtauto ging over de kop en eindigde op het dak in de gracht. Een getuige belde de hulpdiensten op waarna de wegpolitie, een ambulance, een MUG-dienst en de brandweer ter plaatse kwamen om de inzittenden te bevrijden. Dat bleek uiteindelijk niet nodig te zijn want beiden hadden hun voertuig al verlaten.

Verkeershinder

De 35-jarige vrouw werd met lichte verwondingen naar het AZ West gebracht. De Poolse bestuurder bleef ongedeerd. De brandweer stond de takeldienst nog bij door takken weg te zagen van de dichte struiken zodat de voertuigen beter getakeld konden worden. Door het ongeval was de rechterrijstrook richting Jabbeke anderhalf uur versperd.

(JH)