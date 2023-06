Laurent springt buur (83) achterna die met voertuig in waterloop rijdt: “Niet getwijfeld en plicht gedaan”

In het centrum van Ieper is een wagen in de waterloop gereden langs de Masscheleinlaan. Het voertuig begon snel te zinken, maar dankzij de snelle interventie van de hulpdiensten kon de inzittende van 83 jaar bevrijd worden. Ook buurman Laurent sprong het water in. “Ik heb niet getwijfeld en mijn plicht gedaan.”

Het ongeval gebeurde woensdag rond 12.30 uur. Een 83-jarige buurtbewoner reed op de Ieperse Masscheleinlaan, maar dat liep plots volledig fout. Volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper had de man een verkeerde pedaal ingedrukt en reed hij daardoor het water in.

“Mijn buren kwamen plots kloppen, omdat een voertuig voor onze deur in het water was gereden”, vertelt Laurent Coussement (51), die langs de Masscheleinlaan woont. “Samen met mensen van de hulpdiensten ben ik ook in het water gesprongen”, vervolgt Laurent.

Geschrokken

“Ik zag hoe de bestuurder tot aan zijn middel in het water zat. Erg diep is het niet, maar het is natuurlijk niet warm. We hebben hem zo snel mogelijk op het droge gelegd. Hij was bij bewustzijn en aanspreekbaar, maar erg geschrokken. Al kon hij op een bepaald moment wel lachen: ik kan nog redelijk goed zwemmen, zei hij tegen een van de politieagenten.”

Twee inspecteurs van het flexteam van politiezone Arro Ieper waren samen met de opgeroepen spoedarts in het water gesprongen om de bestuurder uit zijn vollopende wagen te bevrijden. Het slachtoffer is een dichte buur van Laurent. “Ik ken hem alleen van zien, hopelijk komt het goed met hem”, zegt hij. “Hoe het precies kon gebeuren, weet ik niet.”

Gevaar voor verdrinking

Mogelijk kwam de man van zijn garage, die via een klein weggetje uitgeeft op de Masscheleinlaan. “Door een fout manoeuvre is hij op een ongelukkige manier de vaart ingereden”, stelt brandweerkapitein Dominique Parmentier. “De vaart is niet zo diep, maar er was wel gevaar voor verdrinking.”

Laurent twijfelde niet en sprong het water in. © TP

“Een iemand stond gewoon toe te kijken en zei dat ik niet mocht springen… maar ja, elke seconde telt hé”, aldus Laurent. “Ik heb niet getwijfeld en mijn plicht gedaan. Zelf hou ik er weinig aan over. De nattigheid was in dit weer snel opgedroogd. Ik ben wel vuil en mijn hart tikte een tijdje sneller. Het doet raar.”

De man werd overgebracht naar het ziekenhuis. “Hij stelt het goed”, zegt Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper. “Behalve wat natte kleren zou hij er niks aan overgehouden hebben. Dit kon slechter afgelopen zijn.” Later op de dag was het slachtoffer alweer thuis. De Masscheleinlaan bleef plaatselijk nog een tijdlang onderbroken tot Depannage Rik het voertuig uit het water getakeld had. (TP)