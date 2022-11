Lange files op E403 nadat vrachtwagen tegen vangrails slipt

De avondspits op de E403 richting Kortrijk raakte dinsdag in de vooravond zwaar verstoord door een verkeersongeval. Net voor de afrit van Torhout ging een vrachtwagen aan het slippen en eindigde tegen de vangrails in tegengestelde richting. De files groeiden snel aan.

Het verkeersongeval gebeurde even na 16 uur op de E403 tussen Brugge en Kortrijk vlak voor de afrit van Torhout. Een vrachtwagen met oplegger van een transportfirma ging om onduidelijke reden aan het slippen op de snelweg. Het was op dat moment hevig aan het regenen. De trucker probeerde tevergeefs nog te corrigeren, maar daardoor werd de vrachtwagen stuurloos. Het gevaarte eindigde tegen de vangrails aan de rechterkant van de snelweg waarna de truck uiteindelijk tot stilstand kwam in de omgekeerde rijrichting.

Bij het ongeval raakte de trucker lichtgewond. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeval sneuvelden verschillende meters van de vangrails en raakte de zachte berm naast de snelweg beschadigd. Na het ongeval werd de rechterrijstrook afgesloten en zorgde de brandweer voor de nodige signalisatie. De filetijden groeiden daardoor snel aan tot een half uur komende vanuit Brugge. De takelwerken zullen echter enige tijd in beslag nemen en als die uitgevoerd worden tijdens de avondspits dreigen de filetijden nog veel langer op te lopen. (JH)