Lange files op E403 door kettingbotsing en fasewissel wegenwerken

Op een groot stuk van de E403 tussen Brugge en Kortrijk waren er in beide richtingen donderdagochtend heel wat verkeersproblemen. Die ontstonden eerst door de fasewissel bij de wegenwerken in Roeselare en nadien door een kettingbotsing in Lichtervelde. Er ontstonden telkens zeer lange files.

De eerste problemen ontstonden al ‘s ochtends vroeg bij de wegenwerken tussen Kortrijk en Roeselare. Daar had het Agentschap Wegen en Verkeer een fasewissel gepland bij de wegenwerken waarbij signalisatie weggenomen werd. Dat gebeurde tussen Moorsele en de afrit van Roeselare-Izegem. Die werken liepen uit tot in de ochtendspits wat voor veel fileleed zorgde. De wachttijden liepen op tot een uur. Even na 8 uur zat die fasewissel er op maar net op dat moment gebeurde een kleine kettingbotsing even verderop, weliswaar in de andere rijrichting.

Kettingbotsing

Op het stuk van de E403 tussen Torhout en Lichtervelde gebeurde enkele kilometers voor de afrit een Lichtervelde een kleine kettingbotsing. Daarbij waren minstens vier personenwagens en een bestelwagen betrokken. Twee personenwagens liepen daarbij zware schade op en zijn wellicht helemaal vernield. Of er daarbij gewonden zijn gevallen is niet duidelijk. Door het ongeval was de E403 er bijna volledig versperd. Het verkeer kon er enkel nog door via de pechstrook. Dat leidde al snel tot grote files want het was aanschuiven van voor Ruddervoorde met een wachttijd van boven het uur. Meerdere takelwagens kwamen ter plaatse om de voertuigen weg te halen. Ook de brandweer van Torhout kwam ter plaatse voor de nodige signalisatie en om gelekte motorvloeistoffen op te ruimen. De wegpolitie deed de nodige vaststellingen. (JH)