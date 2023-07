Landbouwer botst met tractor tegen elektriciteitspaal in Dentergem nadat hij moet uitwijken voor fietser

In de Katteknok in Dentergem is dinsdag een tractor tegen een elektriciteitspaal gebotst.

De landbouwer kwam uit een bocht en moest plots uitwijken voor een fietser. De tractor ging de berm in en kwam tot stilstand tegen een elektriciteitspaal. Die brak op twee plaatsen en kwam gevaarlijk scheef te staan. Aan de tractor hing een aanhangwagen met levende koeien in.

De landbouwer wilde zo snel mogelijk verder rijden, maar zo eenvoudig was het helaas niet. Zijn tractor was het enige die de elektriciteitspaal nog rechtop hield. Als hij zich zou laten losstrekken, dan zou de paal omvallen en was er risico op een stroompanne in de omliggende woningen. Het was dus was wachten tot techniekers van nutsmaatschappij Fluvius ter plaatse kwamen. Pas eens zij de elektriciteitskabels veiligstelden, kon de onfortuinlijke landbouwer terug aan het werk. (JF)