Ladingverlies langs de Ieperse Steenweg in Veurne: aanhangwagen vernielt bushokje

Vrijdagavond verloor een bestuurder die in de richting van Veurne reed op de Ieperse Steenweg ter hoogte van Steenkerke een lading met aarde.

De aarde was geladen op een aanhangwagen die begon te slingeren waardoor de bestuurder de controle over zijn voertuig verloor en tot stilstand kwam tegen een bushokje dat vernield werd. Een groot deel van de aarde kwam op het wegdek terecht en moest door de brandweer worden opgeruimd. Door het ongeval moest het verkeer beurtelings voorbij rijden wat een kleine file veroorzaakte in beide richtingen. (JT)