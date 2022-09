Lading sinaasappelpulp komt op de N58 terecht

Woensdagnamiddag werd de brandweer opgeroepen voor een niet alledaagse opdracht. Een lading sinaasappelpulp maakte de N58 in Rekkem onbruikbaar. De hulpdiensten moesten de mouwen oprollen voor een pittige poetsbeurt.

“Verstrooid of verward? Dat weet ik niet maar het ruikt natuurlijk wel lekker!” De Nederlandse chauffeur van de vrachtwagen, volgeladen met sinaasappelpulp, probeert er de humor in te houden. Na een bruusk remmanoeuvre kwam een deel van zijn lading op de weg terecht, met alle gevolgen van dien. “Ik kwam vanuit Rekkem en wilde de kluifrotonde oprijden”, pikt hij in. “Ik zag vanuit de tegenovergestelde richting een vrachtwagen komen maar die had zijn richtingaanwijzers in werking gezet. Hij maakte dan ook aanstalten om de rotonde te verlaten, waarop ik besloot te vertrekken. Op het laatste moment draaide de tegenligger toch het stuur om zodat hij op de rotonde bleef. Ik kon niet veel anders dan vol in de remmen te gaan.”

De abrupte reactie zorgde ervoor dat zijn lading, enkele tonnen met sinaasappelpulp, zich in beweging zette. “Het goedje knalde over mijn cabine heen de straat op en in een soort golfbeweging ging ook aan de achterkant alles overboord”, zucht de chauffeur. “Een andere bestelwagen raakte nog besmeurd maar godzijdank bleef het hierbij.”

De hulpdiensten keken dan ook tegen een uitdagende taak aan. De smurrie zorgde ervoor dat het wegdek er spiegelglad bij lag. Het liet zich niet zo eenvoudig verwijderen. Water onder hoge druk, gecombineerd met heel wat zweet, kreeg de situatie uiteindelijk op orde. De rechterrijstrook van de N58 bleef hierdoor een tijdlang onbruikbaar, wat meteen de nodige hinder met zich meebracht.