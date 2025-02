Kwart minder letselongevallen aan zwart punt na ingreep, volgens studie van Vias

Nadat een zwart punt – een verkeerslocatie waar veel ongevallen met letsels gebeuren – is aangepakt, daalt het aantal letselongevallen gemiddeld met een kwart en het aantal verkeersslachtoffers met bijna een derde. Dat blijkt uit een studie die verkeersinstituut Vias uitgevoerd heeft in opdracht van het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken, meldt Het Laatste Nieuws donderdag.

Sinds 2002 investeert de Vlaamse overheid in het wegwerken van 800 gevaarlijke locaties, een lijst die intussen bijna volledig is afgevinkt. Sinds 2018 staan de zwarte punten op een dynamische lijst. Die verandert elk jaar op basis van de meest recente ongevalsgegevens. Eind december stonden 264 Vlaamse locaties in de wachtrij voor een ingreep.

Positieve impact

Nu blijkt dat die aanpak een positieve impact heeft op de verkeersveiligheid. “In 2002 vond 6 procent van alle ongevallen in Vlaanderen plaats op een gevaarlijk punt op de lijst. Wanneer we diezelfde punten bekijken in 2022, stellen we vast dat nog maar 3 procent van alle ongevallen in Vlaanderen op die locaties plaatsvinden”, zegt onderzoeker Evi Dons. Het aantal zware ongevallen slinkt feller buiten de bebouwde kom (-27 procent) dan erbinnen (-20 procent), waar de kans op ongevallen door drukker verkeer vaak groter is.

De meest effectieve maatregelen in de vermindering van het aantal letselongevallen zijn het plaatsen van afschermende constructies (-42 procent) zoals vangrails of betonnen constructies, het voorzien van een tunnel of brug (-39 procent), het aanleggen of vernieuwen van een rotonde (-33 procent), nieuwe circulatiemaatregelen (- 33 procent) en het voorzien van vrijliggende fietspaden (-29 procent).