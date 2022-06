Kusttram ontspoord in Zeebrugge

Donderdag in de vooravond is de Kusttram in Zeebrugge ontspoord. Bij de wissel net voor de Visartsluis liep het fout en kwam de tram die richting Blankenberge reed naast de sporen terecht.

Bij het manoeuvre raakte hij nog een paal van de bovenleiding. Niemand raakte gewond, maar het tramverkeer diende wel stilgelegd. Er werden vervangbussen ingezet. Met een kraan werd de tram opnieuw op de rails gehesen. Een klus die nog de hele avond zal duren.