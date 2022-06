Kraan schuift van oplegger met uitzonderlijk vervoer, ring afgesloten

De Rijksweg (N36) in Rumbeke is woensdagavond afgesloten in beide richtingen tussen de kruispunten van de Oekensestraat en de Moorseelsesteenweg.

Het incident deed zich voor in de vooravond. Een vrachtwagen met dieplader van een bedrijf gespecialiseerd in uitzonderlijk vervoer naderde het kruispunt met de Moorseelsesteenweg toen plots één van de kettingen knapte waarmee een hijskraan was vastgemaakt.

Het 45 ton zware gevaarte viel daardoor half naast de dieplader en belandde op het fietspad. Voor het takelen moest de Rijksweg in beide richtingen worden afgesloten. Verwacht wordt dat de hinder zal aanslepen tot rond 21.30 uur.

De politie vraagt weggebruikers met aandrang om de afrit Rumbeke-Izegem op de E403 te mijden, voor wie in de richting van Roeselare wil rijden. (SBR)