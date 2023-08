Kraan rukt elektriciteitskabel af in Handzame

De brandweer en politie moesten maandagochtend uitrukken naar de Amersveldestraat in Handzame waar een elektriciteitskabel over de weg hing.

Een kraan die om 8 uur in de Amersveldestraar passeerde bleef haperen aan een van de stroomkabels waardoor die knapte. De kabel kwam daardoor over de weg te liggen. Er vielen geen gewonden en er was ook geen andere schade.

De politie kwam ter plaatse om de rijbaan te beveiligen en af te sluiten en de brandweer beveiligde de situatie. Daarna was het wachten tot een technische ploeg van Fluvius de kabel kwam herstellen. De verkeershinder bleef beperkt. (JH)