Kraan op vrachtwagen raakt elektriciteitskabels in Roeselare: buurt tijdlang zonder elektriciteit

Langs de Ieperseweg in Beitem, bij Roeselare, raakte een kraan op een vrachtwagen maandagmiddag enkele elektriciteitskabels. Die kwamen over de weg te liggen. Door het voorval zat de buurt een tijdlang zonder elektriciteit.

Het voorval gebeurde omstreeks 16.30 uur. Een vrachtwagenchauffeur had net een lading stenen opgehaald bij een betonbedrijf langs de Ieperseweg. De chauffeur was bij het verlaten van de bedrijfssite vergeten de kraan op zijn vrachtwagen naar beneden te doen. De kraan raakte op het kruispunt van de Ieperseweg met de Plasstraat en de Begijnenstraat enkele elektriciteitskabels. Die kraakten af en kwamen over de weg te liggen. De brandweer en politie kwamen ter plaatse. Een gedeelte van de Ieperseweg werd afgesloten voor het verkeer.