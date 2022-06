Kortrijkse advocaat verongelukt met scooter in Hoogstade: “Steven was erg gedreven en spitte dossiers uit tot de komma”

Vorige week zondagavond is de 47-jarige Kortrijkse advocaat Steven Vancolen met zijn scooter verongelukt op de weg Veurne-Ieper op het grondgebied van de Alveringemse deelgemeente Hoogstade. Hij werkte bij het advocatenkantoor Imposto in het President Kennedypark in Kortrijk.

De advocaat was van de kust op weg naar huis, toen een personenwagen op het kruispunt Bellestraat-Burgmolenstraat plots de voorrangsweg N8 Veurne-Ieper opreed. De Kortrijkzaan reed tegen de flank van de Audi-personenwagen. De brandweer kwam ter plaatse en ook een mugteam, maar alle hulp kwam te laat.

Erg gedreven

Steven Vancolen was een bekend fiscaal advocaat. In 1999 werd hij aan de KU Leuven licentiaat (master) in de rechten. Hij was ook gegradueerde in de fiscale wetenschappen en specialiseerde zich in het Franse Montpellier. Vanaf 2000 was hij verbonden aan de balie in Kortrijk. Hij werkte sinds 2006 bij het kantoor Imposto dat in 2000 opgericht werd door advocaat Jan Sandra en gespecialiseerd is in fiscaal en economisch strafrecht.

© José Tyteca JT

Sinds 2010 was hij samen met Anouck Sandra, dochter van de stichter, ook vennoot. “We zijn enorm getroffen”, zegt Jan Sandra. “Zijn overlijden is een groot verlies. Steven was erg gedreven en spitte dossiers uit tot de komma. Hij behoort tot de top in zijn vakgebied en heeft heel wat publicaties op zijn naam staan in de vakliteratuur. In de omgang was hij aangenaam, minzaam en loyaal. Het was erg fijn om met hem samen te werken.”

Vader van twee zonen

Steven Vancolen is op 14 mei 1975 geboren in Kortrijk. Hij woonde met zijn partner Cécile Carrillon, een Française die als advocaat in Rijsel werkt, in Kortrijk. Zijn ouders wonen in Marke, waar Steven nog gevoetbald heeft en ploegafgevaardigde geweest is, toen zijn zonen Achille en Gaspard, intussen 18 en 16, er nog speelden. Hij heeft nog een broer.

De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 2 juli om 11 uur inde Kortrijkse Onze-lieve-Vrouwekerk.

(NOM)