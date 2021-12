Kortemarkstraat tussen Edewalle en Koekelare uur versperd nadat aanhangwagen van tractor kantelt

De Kortemarkstraat tussen Edewalle en Koekelare was dinsdagavond een tijdlang versperd na een ongeval met een tractor. Een aanhangwagen kantelde en belandde op de rijbaan.

Het ongeval gebeurde rond 17 uur op het kruispunt van de Kortemarkstraat met de Koekelarestraat en de Steenstraat in Edewalle. Politiezone Polder werd verwittigd om de vaststellingen te doen. “Het ging om een tractor van een landbouwer die uit een erf kwam gereden en een aanhangwagen voorttrok”, meldt politiezone Polder.

Geen gewonden

“Bij het uitrijden van het erf zakten de wielen van de aanhanger weg in de zachte berm. Tegensturen lukte niet meer voor de landbouwer waardoor de aanhanger kantelde en op de rijbaan terecht kwam. Gelukkig was die aanhangwagen leeg en passeerden er op dat moment geen auto’s of fietsers zodat er geen gewonden vielen en ook geen schade was.”

“Door het kantelen was de rijbaan wel volledig versperd tussen de Steenstraat en de Houthoek. Door het incident kwam ook een hoeveelheid modder en aarde op de rijbaan maar dat werd door de landbouwers zelf opgeruimd. Er kwam geen brandweer. De aanhangwagen werd ook door hun getakeld met behulp van andere landbouwmachines.”

De landbouwer uit Koekelare bleef dus ook ongedeerd. Er werd signalisatie geplaatst en het verkeer moest een uur lang omrijden.

