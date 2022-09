Koppel uit Kortemark dankt garagist Lorenzo (36) voor snelle tussenkomst bij zwaar ongeval: “Hij maakte het verschil”

Een koppel uit Kortemark dat afgelopen weekend zwaargewond raakte bij een ongeval ’s nachts hield op sociale media een zoektocht naar de man die bij hen bleef tot de komst van de hulpdiensten. Ze vonden die in de persoon van Lorenzo Bossu (36). “Dat hij op ons bleef inpraten en voor licht zorgde met zijn smartphone, maakte voor ons op dat moment een wereld van verschil”, zeggen Dirk en Heidi.

Het zware verkeersongeval deed zich zaterdagnacht even voor 3 uur voor op de Staatsbaan in Kortemark. Dirk Sampers (50) en zijn vrouw Heidi Versluys (51) waren onderweg van vrienden in Waregem waar ze een etentje hadden gehad. “Mijn man voelde zich moe en had hoofdpijn, maar ik voelde me nog fris om de rit te maken”, zegt Heidi. “Maar op vijf minuten van huis ben ik wellicht toch in slaap gevallen. Het volgende wat ik nog weet is dat ik een klap voelde en opeens wakker werd in een wrak.”

Stem wereld van verschil

De SsangYong van het koppel was van de baan geraakt, klapte tegen een boom en kwam zwaar beschadigd tot stilstand in de berm naast de spoorweg. Op die plaats was het donker en niemand zag het ongeval gebeuren. Heidi was door het ongeval een tijdlang bewusteloos en kon pas na een twintigtal minuten de hulpdiensten verwittigen. “Dirk zelf kon amper nog iets zeggen”, vertelt Heidi. “Hij kreunde enorm en zei dat zijn borstkas een enorme druk gaf. Ik vreesde echt dat hij aan het sterven was en raakte in paniek.”

“Lorenzo is de hele tijd bij ons gebleven en bleef aan het raam op ons inpraten”

“Op dat moment hoorde ik een auto passeren en plots draaien. Meteen daarna zag ik in het donker het licht van twee smartphones en iemand die naar ons toe kwam. Hij vroeg of we oké waren, met hoeveel we in de wagen zaten en hoe we heetten. Daarna belde hij zelf nog de hulpdiensten. Hij is de hele tijd bij ons gebleven en bleef aan het raam op ons inpraten. Hij zorgde ook voor licht met zijn telefoon. Het zijn misschien kleine dingen maar op die plaats, in die duisternis en met onze angst zorgde dat voor een wereld van verschil voor ons!” Heidi en haar man werden vervolgens door de brandweer bevrijd uit het wrak en naar het ziekenhuis gebracht.

Blijven praten

Heidi startte op sociale media een zoektocht naar de helpende man en vonden uiteindelijk garagist Lorenzo Bossu (36) uit Zarren. “Het was rond 3.15 uur toen we daar passeerden en kleine brokstukken op de weg zagen”, vertelt Lorenzo. “We vonden dat vreemd en keken in het rond maar zagen niets. Het was er pikdonker. Toch vertrouwde ik het niet, keerde om en ging opnieuw zoeken. Pas op het laatst zagen we die zwarte auto in de berm liggen, het was amper zichtbaar. Ik bleef met die mensen praten, want veel meer kon ik eigenlijk niet doen. De auto zelf kreeg ik niet open. Ik voelde wel aan de motorkap om te kijken of daar alles veilig was maar de motor zelf was koud. Ik vermoed dus dat ze daar al enige tijd lagen. Ik ben blij dat ik van betekenis kon zijn voor hen, maar deed enkel wat iedereen zou doen.”

Tal van zware breuken

Toch zijn Heidi en Dirk van plan om Lorenzo later te bedanken voor zijn steun tijdens het zware moment. Maar eerst wacht hen een lange revalidatie. “We liepen beiden zware breuken op”, zegt Heidi. “Mijn man brak liefst elf ribben en zijn borstbeen. Ik liep meerdere breuken op in mijn beide voeten, brak mijn enkel en mijn hiel is verschoven. We zullen lang moeten revalideren, maar zijn vooral blij dat we dit kunnen navertellen. Als je de schade aan de auto ziet, is dit een klein wonder. In ieder geval willen we zowel Lorenzo als de brandweer en andere hulpdiensten duizendmaal bedanken. Voor ons zijn het echt helden! Ook tal van vrienden, buren en familie zijn we erg dankbaar voor alle hulp die we krijgen.” (JH)