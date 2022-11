Koppel uit Diksmuide betrokken bij ongeval in Izegem: “Mijn vrouw heeft mogelijk rugletsel”

Een vakantie bij hun zoon in de provincie Luxemburg eindigde vrijdagmiddag voor een koppel uit Diksmuide op een sisser. Hun Peugeot werd langs de E403 in Izegem aangereden door een bestelwagen. Vooral de vrouw is er erg aan toe. Zij heeft mogelijks een rugletsel opgelopen.

Daniel Vanhooren en zijn vrouw hadden een leuke vakantie gehad bij hun zoon in de provincie Luxemburg en keerden vrijdagmiddag terug huiswaarts richting Diksmuide. “Nabij de werken reden we net zoals de bestuurders rond ons de toegelaten 70 km/uur. Uit het niets dook plots een bestelwagen op. Ik had die totaal niet zien aankomen.”

Een medewerker van de firma Transdeco had even voordien volgens ooggetuigen door het verkeer gezigzagd. De erg gehaaste chauffeur verloor plots de controle over het stuur van zijn wagen en knalde tegen de achterkant van de Peugeot van Daniel. De bestelwagen kwam uiteindelijk tegen de middenberm terecht.

Vrouw erg aan toe

De chauffeur van de bestelwagen liep bij het ongeval verwondingen aan het aangezicht, maar vooral Daniels vrouw was er erg aan toe. “Zij heeft mogelijks een rugletsel opgelopen”, aldus de Diksmuidenaar die zelf lichtgewond geraakte aan het voorhoofd. De drie betrokkenen werden allen overgebracht naar het ziekenhuis in Rumbeke.

Hulp

“Ondanks deze tegenslag zijn we vooral de man dankbaar die ons onmiddellijk te hulp snelde”, aldus Daniel. Dat is Rudy Pottier, medewerker van de Watergroep. Hij ontfermde zich onmiddellijk over het oudere koppel. “Zelf ben ik brandweerman. Ik vond het dan ook meer dan logisch dat ik onmiddellijk mijn voertuig aan de kant zette om die mensen te helpen. “Door het ongeval ontstond er een serieuze file langs de E403 richting Brugge. Beide betrokken voertuigen moesten getakeld worden.