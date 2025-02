Kop-staartbotsing zorgt voor file op Expresweg in Brugge

Donderdagmorgen rond 8.30 uur gebeurde op de N31 Expresweg in Brugge een ongeval. In het drukke verkeer kwam het ter hoogte van de Gistelsesteenweg tot een kop-staartbotsing.

Het ongeval gebeurde toen een bestuurder zijn voorganger, die in de richting van de kust reed, niet of te laat opmerkte en er achteraan op inreed. Door het ongeval was de linkerrijstrook versperd en ontstond er een file. De brandweer kwam ter plaatse om de nodige signalisatie aan te brengen. De wegpolitie deed de vaststellingen.