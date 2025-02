Kop-staartbotsing op Expresweg in Brugge zorgt even weer voor moeizame ochtendspits

Woensdagmorgen even voor 8 uur zorgde een kop-staartbotsing op de Expresweg in Sint-Andries bij Brugge voor wat verkeersellende en dus een moeizame ochtendspits.

Net voorbij de tunnel ter hoogte van de Gistelsesteenweg, in de richting van de kust, reden enkele wagens op elkaar in. Gewonden vielen er niet, maar door het ongeval was de linkerrijstrook versperd. Dat zorgde meteen voor sterk vertraagd, tot stilstaand, verkeer vanaf het verkeersknooppunt in Brugge. Ook alle andere invalswegen slipten dicht. Eens getakeld kwam het verkeer weer langzaam op gang.

Aanschuiven op de Expresweg. © JVM