Kop-staartbotsing met vijf voertuigen zorgt voor moeilijke ochtendspits op E403

Woensdagmorgen rond 8 uur gebeurde op de E403 in Oostkamp een ongeval.

In de richting van Brugge reed een vijftal personenauto’s op elkaar in. Daardoor was de linkerrijstrook versperd. Door het ongeval dikte de file richting Brugge al snel aan en was het aanschuiven geblazen net voorbij Torhout.

© JVM

Bij het ongeval raakte niemand gewond. Drie wagens dienden getakeld te worden. De andere voertuigen konden hun weg weer voortzetten.

© JVM