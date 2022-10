Even over 8 uur woensdagmorgen gebeurde op de E403 in de richting van Brugge ter hoogte van Ruddervoorde een ongeval.

Daarbij waren drie voertuigen betrokken. Niemand raakte gewond. Omdat twee van de drie wagens op de linkerrijstrook stonden, ontstond al snel een file richting Brugge.

Je diende een halfuur aan te schuiven. De wegpolitie deed de nodige vaststellingen en zorgde voor signalisatie.