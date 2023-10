Kop-staartaanrijding zorgt voor file op E40 in Oostkamp

Vrijdagmiddag even over 13 uur gebeurde op de E40 in Oostkamp een ongeval. Niemand geraakte gewond.

De kop-staartaanrijding gebeurde net voorbij de afrit van de E40 van Oostkamp in de richting van de kust. Er waren drie wagens betrokken bij de aanrijding.

Door het ongeval was de rechter- en middenrijstrook versperd en dat zorgde meteen voor vertraagd verkeer richting Brugge.

De brandweer zorgde voor de nodige signalisatie. De wegpolitie deed de vaststellingen omtrent de juiste toedracht van het ongeval. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Alle drie de wagens dienden getakeld. Eens dat gebeurd was, loste de file op.