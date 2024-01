Vrijdagavond even voor 19 uur gebeurde op de zijarm van de N31 Expresweg in de richting van de kust een ongeval.

Toen een eerste wagen in de remmen ging konden drie auto’s niet tijdig stoppen en kwam het tot een aanrijding. Twee mensen klaagden over nekpijn en kregen de eerste zorgen in de ambulance. Door het ongeval was de weg geblokkeerd. De brandweer bracht de nodige signalisatie aan. De wegpolitie deed de vaststellingen. De wagens werden getakeld.