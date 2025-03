Kop-staartaanrijding op E40 in Oostkamp zorgt even voor verkeershinder, twee personen naar ziekenhuis overgebracht

Donderdagochtend even voor 9 uur gebeurde op de E40 in Oostkamp een ongeval. Dat zorgde even voor de nodige file.

Door een nog onduidelijke oorzaak reden drie auto’s en een bestelwagen op elkaar in. © JVM

Door een nog onduidelijke oorzaak reden drie auto’s en een bestelwagen, die op weg waren richting binnenland, op elkaar in. Door de kop-staartaanrijding waren alle drie de rijstroken van de E40 versperd en diende het verkeer via de pechstrook te rijden. Dat zorgde uiteraard voor de nodige file.

Twee personen werden met de ziekenwagen naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer bracht de nodige signalisatie aan en reinigde de weg. De verkeerspolitie deed de nodige vaststellingen.

#E40 Ongeval ter hoogte van Oostkamp. Er zijn twee rijstroken versperd. Verkeer kan er maar moeilijk langs. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) March 13, 2025



#E40 Ongeval afgehandeld in Oostkamp richting Gent. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) March 13, 2025