Kop-staartaanrijding net voorbij nieuw aangelegde rotonde

Zaterdagavond rond 22 uur gebeurde in de Natiënlaan in Knokke-Heist een ongeval.

Het ongeluk gebeurde net voorbij de nieuw aangelegde rotonde met de Kalvekeetdijk. Door een nog onduidelijke reden merkte een achterop rijdend voertuig zijn voorganger, die in de richting van Maldegem reed, te laat op en kwam het tot een botsing.

In eerst instantie werd melding gemaakt dat iemand gekneld zat in een voertuig maar dat bleek bij aankomst van de brandweer niet het geval. Omdat beide voertuigen dienden getakeld was er even stilstaand verkeer op de Natiënlaan in de richting van Maldegem.