Koets met twee paarden belandt in gracht in Staden

In de Walstraat in Staden is maandagavond een koets met twee paarden in de gracht beland. De koetsier, een man uit Houthulst, raakte om onduidelijke redenen van de weg af.

Rond 19.00 uur belandden de paarden in de gracht en het duurde lange tijd vooraleer ze bevrijd konden worden. De brandweer van Staden kwam ter plaatse maar moest versterking oproepen van het dierenreddingsteam van brandweerzone Westhoek.

Zij kwamen met een speciaal tuig om de paarden uit hun benarde positie te bevrijden. Na een dik uur stonden beide paarden terug op vlakke grond. Ze hebben het overleefd maar pas later zal blijken of ze mogelijks verwondingen opliepen.

(JF)