Koerier Michael uit Diksmuide al drie maanden thuis na aanrijding met vlucht in Ichtegem, zoekt nu getuigen

De 33-jarige Michaël Vanpoucke uit Diksmuide, koerier en vertegenwoordiger bij Bofrost, is op zoek naar getuigen van een aanrijding drie maanden geleden. “Ondanks dat ik de nummerplaat en foto heb van de aanrijder, ontkende die alles en werd de zaak geseponeerd. Maar intussen zit ik al drie maanden thuis en is mijn linkerarm onbruikbaar door een geraakte zenuwbaan”, zucht Michaël.

De aanrijding gebeurde op 16 september rond 17.30 uur in de Engelstraat in het centrum van Ichtegem. Michaël Vanpoucke is al 8 jaar vertegenwoordiger en koerier bij Bofrost en was bezig met zijn ronde met zijn bestelwagen. “Ik kwam net van een klant en wou mijn bestelwagen instappen toen een Mercedes me te dicht en aan te hoge snelheid passeerde”, zegt Michaël. “Daarbij raakte hij vol mijn linkerarm. Met een knal klapte de zijspiegel van de Mercedes dicht waarna de bestuurder gewoon wegreed. Ik kon hem snel volgen, de nummerplaat noteren en een foto maken maar toen raakte ik die kwijt.”

Zenuwbaan geraakt

Michaël belde de politie op, die dezelfde avond nog naar de Mercedesrijder thuis ging. Die ontkende echter staalhard de aanrijding. Omdat er te weinig bewijzen zijn, werd de zaak door het parket geseponeerd. “Dit terwijl ik nu al drie maanden lang veel ellende ken”, zucht Michaël. “Eerste foto’s in het ziekenhuis wezen geen breuk aan, maar intussen is duidelijk dat de zenuwbaan in mijn linkerarm zwaar geraakt is. Die is nog steeds erg gezwollen. En ook in mijn linkerhand heb ik amper nog gevoel. Alles doet nog steeds veel pijn en ik heb dagelijks last van tintelingen. De vraag is of dit ooit voorbij zal gaan. Volgende week onderga ik een nieuwe MRI-scan die duidelijk moet maken of er ingrepen kunnen gebeuren. Wekelijks ga ik driemaal naar de kinesist om weer wat kracht te kunnen krijgen, maar dat verloopt erg moeizaam. Ik heb twee kinderen, waaronder een zoontje van 4. Het doet me veel verdriet dat ik moeite heb om samen te spelen. Onlangs nog werd ik kwaad op hem omdat hij me langs straat geen hand gaf bij het oversteken, terwijl hij al die tijd mijn hand vast had, maar ik dat niet eens gevoeld heb.”

Getuigen gezocht

Michaël is nu van plan zelf actie te ondernemen en zal een advocaat aanstellen. “Al drie maanden zit ik thuis en financieel lijd ik veel verlies. Mijn bonussen tot 1.200 euro per maand zijn volledig weggevallen. En dit terwijl het absoluut niet anders kan dan dat die Mercedesbestuurder, een zeventiger denk ik, alles heeft gevoeld. Ik zoek nu getuigen die de feiten in Ichtegem eventueel gezien hebben. Dat kan me helpen mijn dossier op te bouwen.” (JH)