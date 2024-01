Koelwagen met 14 ton vis slipt en kantelt op E40 in Gistel: volledige rijweg versperd

De sneeuw en vriestemperaturen van de afgelopen twee dagen zorgen helaas ook voor gladde wegdekken. Donderdagmiddag rond 13.15 uur vond een ongeval plaats op de snelweg (E40-A18) richting Jabbeke ter hoogte van Gistel. Een koelwagen – die geladen was met 14 ton diepgevroren vis – slipte op de gladde middenberm en kantelde om, dat meldt de federale wegpolitie.

“De vrachtwagen ligt dwars over de beide rijstroken. De takeldienst werd opgeroepen, momenteel proberen ze om de vrachtwagen weer recht te trekken. Door de zware lading vis is dat niet evident”, aldus de woordvoerster van de federale wegpolitie. Er is enkel verkeer mogelijk via de pechstrook, wat onvermijdelijk voor filevorming zorgt. Over de toestand van de chauffeur is nog niets bekend.