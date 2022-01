Koelwagen gevuld met vlees kantelt, chauffeur zwaargewond

In de nacht van maandag op dinsdag was de Aalterstraat in Ruiselede rond middernacht een tijdlang afgesloten na een ongeval. Een koelwagen gevuld met varkenvlees was er van de weg geraakt, gekanteld en aan de overkant van de weg beland.

De schade was navenant. De koelwagen, gevuld met geslachte varkens, was op weg van het slachthuis in Ruiselede richting autosnelweg wanneer het voertuig om een onduidelijke reden in de grasberm terechtkwam.

Overgecorrigeerd?

Na tientallen meters in het gras te hebben gereden, sloeg het voertuig naar de andere kant van de weg. Waarschijnlijk probeerde de chauffeur het gevaarte terug de weg op te krijgen, maar overcorrigeerde hij daarbij.

Door het gewicht van de lading kantelde de koelwagen immers en schoof hij op zijn zij naar de overkant van de weg. Daar kwam hij tot stilstand naast de weg met zijn neus in de andere rijrichting.

Twee bomen uit de grond

De klap moet alleszins groot geweest zijn, want de glijdende koelwagens rukte twee bomen uit de grond. De bestuurder, een 37-jarige man uit Aalst was zwaargewond en moest uit het voertuig bevrijd worden.

De toegesnelde mug diende hem de eerste hulp toe, waarna de bestuurder naar het ziekenhuis werd afgevoerd. Vooral zijn bekken leek stevig geraakt.

Buurtbewoners horen knal

Dat de klap groot was, bevestigen ook de buurtbewoners. Franky Danckaert, die vlak bij de plek van het ongeval woont, was als eerste ter plekke en verwittigde de hulpdiensten.

“Ik lag net in bed toen ik een ferme knal hoorde”, vertelt hij. “Ik deed toen mijn rolluiken omhoog, niet wetende wat te verwachten, maar toen ik de koelwagen zag liggen ben ik meteen naar buiten gespurt en heb ik de hulpdiensten verwittigd.”

Lading vernietigd

“De bestuurder was bij bewustzijn. Hoewel hij niet veel sprak en niet veel bewoog, was hij bij bewustzijn. Aanvankelijk dacht ik dat er nog een voertuig in de gracht lag, maar dat bleken brokstukken te zijn. Sowieso zal ik niet veel slapen vannacht”, besloot hij.

De Aalterstraat was aanvankelijk volledig afgesloten voor het verkeer, waarna uiteindelijk afwisselend verkeer uit de beide richtingen door mocht. De lading van de vrachtwagen, een aantal geslachte varkens, moest immers uit de koelcel gehaald worden, waarna het voertuig getakeld kon worden. Die varkens zullen nu vernietigd moeten worden. Ook moest de brandweer modder van de weg verwijderen.