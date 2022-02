Kleuter (4) aangereden op zebrapad in Beitem

Een vierjarig meisje werd dinsdagavond iets voor 18.00 uur aangereden op het zebrapad in de Meensesteenweg ter hoogte van de school in Beitem. De chauffeur probeerde het meisje nog te ontwijken, maar raakte haar in haar zij. Het meisje werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis, maar stelt het goed.

Een mama wou omstreeks 17.45 uur samen met haar dochter de Meensesteenweg oversteken. Ze deden dat via het zebrapad ter hoogte van de school. Het meisje liep iets voor haar mama uit.

Op dat ogenblik kwam er een bestelwagen aangereden. De chauffeur merkte het meisje te laat op, week nog uit, maar raakte met zijn voertuig toch de zij van het meisje. Een ambulance snelde onmiddellijk ter plaatse, maar al snel werd duidelijk dat het meisje weinig overgehouden had aan de aanrijding.

Ze werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Ook daar werd snel duidelijk dat het meisjes in orde is.

(BF)