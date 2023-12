Kleuter (2,5) ontsnapt aan veel erger na aanrijding door auto in Kortemark

Een kleuter van 2,5 jaar raakte woensdagmiddag als bij wonder slechts lichtgewond bij een verkeersongeluk in Kortemark. Het meisje verloor haar evenwicht op een loopfietsje, week te veel uit en werd aangereden door een passerende auto. “Gelukkig ging het eerder om een lichte aanrijding en raakte het meisje slechts lichtgewond”, zegt commissaris Kris Huysentruyt van politiezone Polder.

Het is de nachtmerrie van elke ouder. Een moeder was woensdag op het middaguur onderweg met haar kleuter naar huis, vermoedelijk op de terugweg van school. Ze reden beiden in de Handzamestraat op het fietspad in Kortemark. De mama reed vlak bij haar meisje, dat tweeënhalf jaar oud is. Tot ontsteltenis van de mama verloor het kind even voorbij de Sneppestraat plots het evenwicht op haar loopfietsje. Ze week daarbij te veel uit richting de rijweg en op dat moment passeerde daar een voertuig.

Gelukkig slechts lichtgewond

“Het meisje werd geraakt door het passerende voertuig”, zegt commissaris Kris Huysentruyt van politiezone Polder. “Gelukkig ging het eerder om een tik die ze kreeg en belandde ze niet onder het voertuig of werd ze overreden. Het meisje kwam wel ten val maar raakte daarbij gelukkig maar lichtgewond. We zijn hier wel aan veel erger ontsnapt. Na de melding reden onze politiemensen onmiddellijk ter plaatse maar tot hun opluchting lag het meisje al in de ziekenwagen waar ze verzorgd werd. Ze werd lichtgewond naar het ziekenhuis in Torhout gebracht.”

Haar mama was uiteraard flink geschrokken maar raakte niet gewond. De politie verhoorde nog een getuige die vlak na het ongeluk reed en alles zag gebeuren. (JH)