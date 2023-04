Klemgereden bus blokkeert tijdlang verbindingsweg tussen Nieuwkerke en Wulvergem

Een bus kwam maandagavond in de problemen in Heuvelland en blokkeerde een tijdlang de Nieuwkerkestraat, gewestweg tussen Nieuwkerke en Wulvergem.

Het ging om een bus van een autocarbedrijf uit Zeebrugge. Politiezone Arro Ieper kreeg melding van de verkeershinder rond 16.20 uur op de Nieuwkerkestraat, een gewestweg tussen Nieuwkerke en Wulvergem. De hinder ontstond doordat de bus dwars op de weg tot stilstand kwam en zo een tijdlang het verkeer tegenhield.

“De bus had zich klemgereden en blokkeerde de straat volledig”, getuigt passante Anaelle Turpin (23) uit Dranouter. “Mijn moeder en ik waren op weg naar de slager in Nieuwkerke en kruisten de bus, die vanuit de tegenovergestelde richting kwam. Op onze terugweg zagen we de bus plots dwars op de weg staan en konden we niet meer door. We vonden een omleiding via een plattelandsweggetje.”

De bus was tegen 18 uur opnieuw rijvaardig gemaakt met de hulp van een takeldienst. De inzittenden werden even opgevangen in de nabijgelegen horecazaak Basseville en konden na de takeling hun reis verderzetten. “Het ging om veertig tot vijftig Australiërs”, klinkt het in de horecazaak. “Ze zaten een uurtje bij ons en moesten ongeveer een kilometer van de bus naar onze zaak en dan weer terug wandelen.” (TP)