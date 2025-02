Zaterdagmiddag is in de Altebijstraat in Sint-Kruis, Brugge een kind aangereden. Het ongeval gebeurde even na 17 uur.

Een kind dat in de straat woont stak de straat over en werd aangereden door een auto. De bestuurder kon het kind niet meer ontwijken. Het kind werd naar het ziekenhuis overgebracht maar van levensgevaarlijk is geen sprake. De politie deed de nodige vaststellingen.