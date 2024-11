KIJK – Twee lichtgewonden en weg volledig versperd in volle ochtendspits na zwaar ongeval in Oostkamp

Donderdagochtend even over 08:00 uur gebeurde in de Moerbrugsestraat in Oostkamp een zwaar ongeval.

Twee wagens reden er net over de spoorbrug in de richting van Moerbrugge dorp frontaal op elkaar in. Daarbij kwam één voertuig in de gracht terecht.

Het andere voertuig kwam dwars over de baan te staan. Twee mensen raakten lichtgewond. Door het ongeval was de baan volledig versperd en zorgde de politie voor een omleiding. Beide voertuigen dienden getakeld en zijn rijp voor de schroot.

(JVMA)