KIJK – Koppel opgeschrikt door auto die ’s nachts vlakbij bed tegen gevel knalt: “Hij reed snel weer weg, maar we hebben z’n nummerplaat”

Bij de kerk van Dranouter reed een wagen ’s nachts tegen de gevel van een woning en pleegde vluchtmisdrijf. “Maar ik kon zijn plaat onthouden”, reageert de geschrokken bewoonster, die sliep op een paar meter van de aanrijding.

“Die auto reed ’s nachts rond 2 uur in volle vaart achteruit het voetpad op en daarna tegen onze gevel.” Een ouder koppel werd in de nacht van maandag op dinsdag bruusk wakker door een aanrijding tegen de gevel onder het raam van hun rijhuis. De woning ligt aan het Planciusplein vlakbij de kerk van het Heuvellandse dorpje Dranouter.

“In achteruit”

Het koppel slaapt beneden, op een paar meter van de plek van de aanrijding. “Die wagen moet uit het straatje gekomen zijn van Planciusplein achter de kerk”, getuigt de vrouw, die liever anoniem blijft. “Daar kan je nog niet door omwille van de werken, waarop hij in achteruit indelijks zjière kwam aangereden.” Het voertuig reed richting de rijhuizen langs het Planciusplein en de aansluitende Lettingstraat, passeerde rakelings langs de elektriciteitspaal op het voetpad en belandde tegen de gevel van het laatste huis op het Planciusplein. “Gelukkig lagen stenen van de straatwerken gestapeld op de plek van de aanrijding onder ons gevelraam, anders zat hij misschien een stuk binnen in het huis.”



Nummerplaat repeteren

“De bestuurder stapte niet uit en reed snel weer weg”, vervolgt de vrouw. De vensterbank is gebroken en de hoek van het raam is verschoven”, toont de vrouw. “Vlakbij mijn bed heb ik schrijfgerief liggen. Ik repeteerde zijn plaat zo lang mogelijk in mijn hoofd tot ik die kon opschrijven. Camera’s hebben we hier niet.” Brandweer Westhoek werd opgeroepen voor instortingsgevaar. “De gevel werd gecontroleerd. Uiteindelijk hoefde niks gestut te worden. Je kan wel bijna naar buiten kijken door de losse stenen onder het raam.”

Tijdelijk dichtmaken

Een kachel tussen het bed en de gevel zorgde dinsdag toch voor enige warmte in het huis. “Een aannemer of metser moet naar hier komen om dat stuk gevel in eerste instantie tijdelijk dicht te maken. Gelukkig waait het voorlopig niet erg, we kunnen hier dus blijven wonen.” Door de ‘gerepeteerde’ nummerplaat zou de aanrijder uiteindelijk geïdentificeerd zijn. “Ze hebben hem gevonden, hoor”, aldus de vrouw. “Hij woont in een naburig dorp in Heuvelland. Hij deed zijn deur niet open, ik denk dat dit genoeg zegt. Het lijkt te gaan om een jonge gast. Ik vond hem op Facebook, maar ken hem niet persoonlijk. Nu, wij moeten zijn proces niet maken. De auto zelf zou niet veel schade hebben. Het is natuurlijk wel een kostelijke affaire voor ons. Er zijn gelukkig geen gewonden of doden, maar wij kunnen zoiets op onze leeftijd wel missen.” (TP)