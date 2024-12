KIJK – Brokstukken op de weg, auto in de gracht: Politie vindt geen bestuurder na ongeval

Langs de Natiënlaan in Lapscheure bij Damme is dinsdagnacht een voertuig in de gracht beland. De politie ontdekte het voertuig na een melding van brokstukken op de rijbaan, maar de bestuurder van het wrak bleek spoorloos.

“De politie werd omstreeks 23.30 uur aanvankelijk gealarmeerd met de melding dat er brokstukken lagen op de rijbaan in de andere richting”, klinkt het bij de hulpdiensten. “Twee wagens reden daar op een wiel van een wagen. Van daaruit is de politie een zoekactie gestart naar een mogelijk beschadigd voertuig. Daarbij stootten ze op het voertuig in de gracht in de tegenovergestelde rijrichting.”

Opvallend: de agenten troffen het wrak aan, maar van de bestuurder van de wagen met Nederlandse nummerplaat was geen spoor. De medische diensten kwamen ter plaatse, maar moesten dus niks doen. Politie en brandweer zochten de omgeving af in de hoop de bestuurder aan te treffen, maar dat leverde aanvankelijk geen resultaat op. Even later kwam wel een melding binnen van een wandelaar wat verderop, al moest onderzoek uitmaken of dat over de chauffeur in kwestie ging. De politie deed verder nazicht en de nodige vaststellingen. Het verhakkelde voertuig werd getakeld.



© JVM

