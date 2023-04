Kettingbotsing op E403 nadat vrachtwagen met betonpalen op file inrijdt: snelweg volledig afgesloten en zwaargewonden naar ziekenhuis overgebracht

Maandagochtend rond 9 uur vond op de E403 in Lichtervelde een zwaar ongeval plaats. Een vrachtwagen met betonpalen merkte een file te laat op en reed hard in op de vrachtwagens voor hem. Volgens de eerste berichtgeving zouden er na de kettingbotsing drie zwaargewonden overgebracht zijn naar het ziekenhuis. De snelweg is in de richting van Kortrijk afgesloten tussen Torhout en Lichtervelde.

De file in de richting van Kortrijk werd vermoedelijk veroorzaakt door een eerder ongeval op de E403. Iets voor negen uur moet de chauffeur van een vrachtwagen met betonpalen de vertraagde of stilstaande voertuigen voor hem te laat hebben opgemerkt. De bestuurder knalde bijzonder hard op zijn voorligger en zette zo een kettingbotsing in gang waarbij in totaal zo’n vijf vrachtwagens en één personenwagen bij betrokken zouden zijn.

De bestuurder knalde bijzonder hard op zijn voorligger en zette zo een kettingbotsing in gang. © KURT DESPLENTER BELGA

Het zware gewicht van de camion leidde tot grote averij. De cabine van de bestuurder die op de file inreed, belandde voor een deel op de oplegger van de vracht voor hem. De cabine van de eerst aangereden camion werd geplet tegen de achterkant van de vrachtwagen voor hem. De hulpdiensten snelden ter plaatse om de bestuurders uit hun voertuig te bevrijden. Ook een helikopter landde op de snelweg. Volgens de eerste berichtgeving zouden er drie zwaargewonden overgebracht zijn naar het ziekenhuis.

Omleiding

De E403 richting Kortrijk is volledig afgesloten tussen Torhout en Lichtervelde. “Volg de calamiteitenomleiding met de letter D tot oprit 9 in Lichtervelde, waar je de snelweg weer kan oprijden. Verkeer over lange afstand tussen Brugge en Kortrijk rijdt best via de E40 naar Gent en vervolgens verder via de E17”, laat het Vlaams Verkeerscentrum weten.