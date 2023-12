Kettingbotsing op A19 van tien jaar geleden herdacht

10 jaar geleden vond een verschrikkelijke kettingbotsing plaats. 144 auto’s raakten betrokken in het ongeval op de A19.

Om de kettingbotsing te herdenken namen het Agentschap Wegen en Verkeer, de burgemeester van Wervik en de gemeente Zonnebeke, samen met de gouverneur, het initiatief om een muurschildering te laten aanbrengen. Die schildering wordt geplaatst op twee bruggen over de A19 die de hele afstand van de kettingbotsing begrenst. Via een vertegenwoordigster uitte Vlaams minister Peeters haar deelneming aan de slachtoffers en sprak haar dank uit aan de hulpverleners.

Ze wees er op dat Vlaanderen zich inspant om de gevaarlijke verkeerspunten aan te pakken maar dat er tegen de weersomstandigheden zoals 10 jaar gelden niets is te doen. Ook gouverneur Decaluwé had het over een uitzonderlijke ramp. “Het was een ongeval op 3 plaatsen verspreid over 3,4 km waarbij 144 auto’s betrokken waren en 2 doden vielen”, aldus de gouverneur. “Statistisch gezien komt degelijke ramp weinig voor. We hebben toen ook met de hulpdiensten en de besturen van Wervik en Zonnebeke alles ingezet om iedereen te helpen.”

Volgens de gouverneur worden alle dodelijke ongevallen in de provincie opgevolgd en wordt gekeken om de veiligheid te verbeteren. “Toch vallen er nog 54 slachtoffers per jaar. De meeste ongevallen gebeuren in West-Vlaanderen in de week, bij mooi weer en op rechte wegen. De snelheid is de grote boosdoener. Sensibiliseren blijft uiterst belangrijk.”

Decaluwé vroeg ook meer respect voor politie en brandweer. Tenslotte kwam kunstenaar Jamz Jameson aan het woord, de man die twee muurschilderingen op de bruggen maakte. “Het maken van een muurschildering op de bruggen was een uitdaging. Ik wilde eerst iets met mist doen maar dat was te cliché. Donker en licht, wolken en zon, het goed en het kwaad zijn het hoofdthema. Beiden symboliseren de kracht van de natuurverschijnselen waar geen mens tegen bestand is. De wolken en de zon staan aan de hemel en dat kan ook voor de gelovigen een symbool zijn.”

