Kettingbotsing met vijf wagens op E403 in Torhout zorgt voor lange files

Op de E403 in de richting van Brugge stond er deze ochtend een lange file na een kleine kettingbotsing ter hoogte van de afrit van Torhout. Daarbij waren vijf wagens betrokken maar er vielen geen gewonden.

Het ongeval gebeurde even voor 11.00 uur op de E403 tussen Lichtervelde en Torhout in de richting van Brugge. Het was op dat moment druk verkeer, meldt de wegpolitie. Wellicht waren veel mensen onderweg naar zee.

Ter hoogte van de afrit van Torhout ging het verkeerd en kwamen vijf wagens met elkaar in botsing. Dat gebeurde wellicht toen een wagen een manoeuvre maakte en remde waarna de achteropkomende wagens een botsing niet meer konden vermijden.

Geen gewonden

In hoofdzaak ging het om een kop-staartbotsing tussen vijf wagens maar een van de wagens kwam ook in de vangrails terecht. Omdat minstens een van de bestuurders zich na de botsing niet goed voelde kwam ook een ziekenwagen ter plaatse. Maar uiteindelijk moest niemand naar het ziekenhuis worden overgebracht volgens de wegpolitie.

Zowel de politie als de brandweer plaatsten signalisatie om het ongeval aan te duiden. Door de botsing was de linkerrijstrook volledig versperd wat snel leidde tot een lange file vanuit Lichtervelde. Om 11.50 uur was snelweg terug vrij.

(JH)