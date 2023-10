Kettingbotsing en ongeval op de afrit zorgt voor moeizame ochtendspits op de E403

Donderdagochtend vonden er twee ongevallen plaats op de E403/A17 richting Lichtervelde/Doornik. In beide gevallen vielen er geen gewonden en was de materiële schade beperkt: geen enkele wagen moest weggetakeld worden. Wel was er één rijstrook versperd waardoor de ochtendspits moeizaam verliep.

Om 8.02 uur vond er een kettingbotsing plaats op de linkerrijstrook waarbij 4 tot 5 auto’s betrokken waren. Een klein uurtje later was er sprake van een tweede ongeval tussen vier voertuigen, deze keer op de afrit van Lichtervelde. De twee incidenten zorgden voor langzaam verkeer op de autosnelweg met ongeveer een halfuur vertraging.